Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке

Согласно документам, Панову в 2012 году принадлежало четыре земельных участка площадью общей площадью 3,9 тысячи «квадратов». Кроме того, в пользовании генерала была трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров и два дачных дома — площадью в 32 «квадрата» и 129 квадратных метров соответственно. Также у Панова значился гараж, однако автомобилей он не декларировал. Всего же, как следует из декларации 2012 года, Панов заработал 3,6 миллиона рублей.