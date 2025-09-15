Появились подробности по делу генерала МВД Панова о взятке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимир Панов, обвиняемый в получении взятки в 37 миллионов рублей, в 2012 году задекларировал доход на 3,6 миллиона рублей и четыре земельных участка площадью 3,9 тысячи квадратных метров, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, Панову в 2012 году принадлежало четыре земельных участка площадью общей площадью 3,9 тысячи «квадратов». Кроме того, в пользовании генерала была трехкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров и два дачных дома — площадью в 32 «квадрата» и 129 квадратных метров соответственно. Также у Панова значился гараж, однако автомобилей он не декларировал. Всего же, как следует из декларации 2012 года, Панов заработал 3,6 миллиона рублей.
В декларации 2009 года указаны данные по жене Панова. В документах сказано, что супруги тогда заработали по 1,9 миллиона рублей каждый. При этом, согласно декларации, жена владела 12 земельными участками общей площадью 9 тысяч «квадратов» и квартирой на 54 «квадрата». У Панова же в 2009 году значится два земельных участка, гараж и ¼ доля квартиры.
В воскресенье в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что суд арестовал Панова по делу о взяточничестве.
По версии следствия, в 2012—2014 годах Панов, контролируя исполнение заключенного в 2012 году госзаказчиком с ООО «СК Ремстройторг» контракта на строительство в Кемеровской области, получил взяток на 37 миллионов рублей от фирмы за покровительство, сообщили в СК РФ. При обыске у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.