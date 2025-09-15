В Волгоградской области прошел фиджитал-чемпионат «Взлет 34»

Региональный фиджитал-чемпионат «Взлет 34», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», состоялся в Волгоградской области во время международного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Победителем соревнований стала команда учащихся школы № 2 из города Николаевска, сообщили в администрации Николаевского муниципального района.
Программа дополнительного образования «Основы управления беспилотных летательных аппаратов» реализуется в школе с февраля 2024 года. Ученики осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также законы физики, участвующие в процессе полета квадрокоптера. Уже в сентябре прошлого года команда «На виражах» стала победителем первого регионального чемпионата по управлению беспилотниками «Взлет 34».
В текущем году 6 сентября школьники приняли участие во втором региональном чемпионате «Взлет 34» и снова заняли первое место. Команду Николаевского района представляли Валерий Шаповалов, Сергей Николенко, Павел Чеботарев, Максим Рекуданов, Андрей Егоров под руководством педагога дополнительного образования Алексея Щербина. Они были награждены кубком, дипломами победителей и сертификатом на сумму 200 тысяч рублей на приобретение оборудования.
«Региональный фиджитал-чемпионат “Взлет 34” Волгоградской области по управлению беспилотными летательными аппаратами — это не просто соревнование, а важная точка роста для наших школьников. Фиджитал-чемпионат помогает раскрыть таланты, мотивирует к развитию в робототехнике и авиации и формирует будущее российской науки и технологий», — отметил Алексей Щербина.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.