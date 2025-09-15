В Волгоградской области прошел фиджитал-чемпионат «Взлет 34»

Программа дополнительного образования «Основы управления беспилотных летательных аппаратов» реализуется в школе с февраля 2024 года. Ученики осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также законы физики, участвующие в процессе полета квадрокоптера. Уже в сентябре прошлого года команда «На виражах» стала победителем первого регионального чемпионата по управлению беспилотниками «Взлет 34».