В Челябинске выбрали перевозчика на маршрут до «Привилегии»

На линию выйдут 16 автобусов среднего класса и два резервных. В салонах обещают Wi-Fi, USB-зарядки и возможность безналичной оплаты. Новый маршрут начнет работать 1 декабря 2025 года и будет действовать до конца 2027 года. Об этом сообщает Pchela.news.