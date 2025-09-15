Ричмонд
В Челябинске выбрали перевозчика на маршрут до «Привилегии»

Компания из Челябинска будет обслуживать маршрут № 95 с декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске определили перевозчика для нового автобусного маршрута № 95 «Привилегия — Молодогвардейцев». Контракт заключили с ООО «Автотранспортное предприятие 1». Стоимость работ составит почти 110 миллионов рублей — на 45 миллионов меньше начальной суммы аукциона.

Автобус пройдет по улицам Генерала Костицына, Лазурной, Брусничной, дороге «Шершни — Западный», Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. В будние дни перевозчик выполнит более 150 рейсов туда-обратно, в выходные — около 120.

На линию выйдут 16 автобусов среднего класса и два резервных. В салонах обещают Wi-Fi, USB-зарядки и возможность безналичной оплаты. Новый маршрут начнет работать 1 декабря 2025 года и будет действовать до конца 2027 года. Об этом сообщает Pchela.news.