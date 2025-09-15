Ричмонд
В Омске начали отключать фонтаны на зиму

Отключения начались сегодня, 15 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началось отключение фонтанов на зимний период. Как рассказал мэр города Сергей Шелест, первые фонтаны отключили уже сегодня, 15 сентября.

Остановка фонтанов будет поэтапной. Дольше всех проработают фонтаны-кристаллы на улице Чокана Валиханова, они продолжат работу до конца этой недели. В целом специалистам БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» предстоит отключить от водоснабжения и законсервировать на зиму 13 городских фонтанов.