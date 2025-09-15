В Омске начали отключать фонтаны на зиму

Остановка фонтанов будет поэтапной. Дольше всех проработают фонтаны-кристаллы на улице Чокана Валиханова, они продолжат работу до конца этой недели. В целом специалистам БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» предстоит отключить от водоснабжения и законсервировать на зиму 13 городских фонтанов.