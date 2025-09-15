В отношении экс-главы екатеринбургского «Гортранса» возбуждено новое дело

В отношении бывшего гендиректора екатеринбургского муниципального перевозчика «Гортранс» Сергея Нугаева возбуждено новое уголовное дело. Ему вменяют ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Нарушения были выявлены в ходе аудиторской проверки, которую провела Счетная палата Екатеринбурга, сообщает «Уралинформбюро». Они касались управления имуществом «Гортранса», проведения закупочных процедур и ведения бухгалтерского учета.
С начала сентября Сергей Нугаев находится под домашним арестом. Он уже является фигурантом уголовного дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
ЕАН сообщал, что 12 февраля текущего года в полицию с повинной пришел директор «Спецатомремсервиса» Евгений Пильников. Он рассказал о взятках, переданных Сергею Нугаеву. По неподтвержденной информации, от него директор «Гортранса» получил 160 тыс. рублей. Нугаев свою вину не признает.
Кроме Нугаева под следствием находятся главный инженер предприятия Андрей Эльзессер и ведущий инженер материально-технического снабжения екатеринбургского ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик.