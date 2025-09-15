В отношении экс-главы екатеринбургского «Гортранса» возбуждено новое дело

ЕАН сообщал, что 12 февраля текущего года в полицию с повинной пришел директор «Спецатомремсервиса» Евгений Пильников. Он рассказал о взятках, переданных Сергею Нугаеву. По неподтвержденной информации, от него директор «Гортранса» получил 160 тыс. рублей. Нугаев свою вину не признает.