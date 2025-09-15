В восьмой «Пермской прогулке» приняли участие две тысячи человек

На дистанции 6 км абсолютными победителями стали Марина Даньшова из Перми с результатом 37:00 и Эдуард Батыркаев из Добрянки с результатом 33:12. У женщин второй стала Елена Поземельнова из Добрянки с результатом 39:06, а третьей — Марина Софонова из Перми с результатом 39:56. У мужчин второе место занял Виктор Спирин из Перми с результатом 34:00, третьим стал Михаил Клепиков из Перми с результатом 35:13.