В восьмой «Пермской прогулке» приняли участие две тысячи человек

В Черняевском лесу прошел восьмой краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка». Он собрал две тысячи участников.
На дистанции 6 км абсолютными победителями стали Марина Даньшова из Перми с результатом 37:00 и Эдуард Батыркаев из Добрянки с результатом 33:12. У женщин второй стала Елена Поземельнова из Добрянки с результатом 39:06, а третьей — Марина Софонова из Перми с результатом 39:56. У мужчин второе место занял Виктор Спирин из Перми с результатом 34:00, третьим стал Михаил Клепиков из Перми с результатом 35:13.
Самой дружной командой фестиваля стал детский сад «Эрудит», самой старшей участницей фестиваля стала Нина Баранова 1939 года рождения, среди мужчин самый старший участник — Сергей Теплоухов 1948 года рождения. Победителям и призерам вручили дипломы и призы.
Также на фестивале глава Перми Эдуард Соснин вручил золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».