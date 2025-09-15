В Москве жители 16 расселяемых домов оформили документы на новые квартиры

«На востоке столицы завершили оформление документов жители семи пятиэтажек, в Новомосковском округе — горожане из двух старых домов. Жители еще двух зданий на юго-востоке столицы также оформили все нужные документы. По одному такому дому появилось на северо-востоке, севере, северо-западе и юге столицы, а также в Зеленограде. Из 16 домов 11 уже полностью освобождены и вскоре будут демонтированы, горожане еще из пяти старых зданий сейчас переезжают», — прокомментировала Екатерина Соловьева.