В Москве жители 16 расселяемых домов оформили документы на новые квартиры

Более 2,5 тыс. москвичей, ранее проживающих в 16 расселяемых домах, заключили договоры с городом на квартиры в новостройках, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева. Программа реновации реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«На востоке столицы завершили оформление документов жители семи пятиэтажек, в Новомосковском округе — горожане из двух старых домов. Жители еще двух зданий на юго-востоке столицы также оформили все нужные документы. По одному такому дому появилось на северо-востоке, севере, северо-западе и юге столицы, а также в Зеленограде. Из 16 домов 11 уже полностью освобождены и вскоре будут демонтированы, горожане еще из пяти старых зданий сейчас переезжают», — прокомментировала Екатерина Соловьева.
По информации городского департамента экономической политики и развития, Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Подробнее о вкладе столицы в реализацию нацпроектов можно узнать по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.