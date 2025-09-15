Милонов предложил запретить браки между двоюродными братьями и сестрами

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В России необходимо законодательно запретить браки между двоюродными братьями и сестрами, соответствующая инициатива будет внесена в Думу в ближайшее время, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
«В ближайшее время буду вносить инициативу (в Госдуму — ред.), которая категорически запретит браки между двоюродными братьями и сестрами. Это очень опасное явление и возможны различные нехорошие заболевания, нехорошие мутации, которые будут у детей», — сказал Милонов.
Парламентарий добавил, что подобные браки все равно являются родственными. По его мнению, заключать их категорически нельзя.
«В принципе, по нашей традиции это и не принято, это считалось совершенно недопустимым с моральной точки зрения, традиционной, но в законодательстве существует этот пробел», — заключил он.