«Корочки», оружие, незнание русского. Полиция показала проверку водителей на юге Петербурга

По данным ведомства, за несколько часов полицейские проверили порядка трёхсот автомобилей. За рулём каждого пятого сидел иностранец. Большинству из них не пришлось менять планы, но без протоколов не обошлось: у четверых приезжих оказались проблемы как с документами, так и с пониманием русского языка.