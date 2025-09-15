«Корочки», оружие, незнание русского. Полиция показала проверку водителей на юге Петербурга

Об итогах профилактического мероприятия 15 сентября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Нарушителей дорожных правил и миграционного законодательства искали у площади Московские ворота и на выезде из города на Витебском проспекте.
По данным ведомства, за несколько часов полицейские проверили порядка трёхсот автомобилей. За рулём каждого пятого сидел иностранец. Большинству из них не пришлось менять планы, но без протоколов не обошлось: у четверых приезжих оказались проблемы как с документами, так и с пониманием русского языка.
«Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В ближайшее время всех четверых ждет выдворение из страны», — рассказали в главке.
Ещё один водитель, который не смог предъявить права, нашёл альтернативу и, как говорят в главке, попытался «козырнуть» корочкой. «Этот жест не произвел должного впечатления на сотрудников полиции, которые напомнили автолюбителю о равенстве всех участников дорожного движения», — заявили в ГУ МВД.
Судя по видео, водители предъявляли в том числе оружие, но разоружать никого не пришлось.
Больше всего протоколов составили по фактам дорожных нарушений — их более двадцати. Водителям предстоит отвечать за езду без документов, незаконные изменения в конструкциях автомобилей и игнорирование сигналов светофора.