В Казани пассажир выбил зуб кондуктору автобуса за требование оплатить проезд

Инцидент произошел утром 14 сентября. Кондуктор 46-го маршрута попросил одного из пассажиров оплатить проезд. Мужчина, который, по всей видимости, был пьян, отказался платить. Когда кондуктор предложил ему выйти, тот ударил его в лицо, а затем пнул, когда кондуктор упал. Все произошло в салоне автобуса и попало на камеры видеонаблюдения.