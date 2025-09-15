Ричмонд
В Казани пассажир выбил зуб кондуктору автобуса за требование оплатить проезд

На остановке «Глушко» в Казани пассажир автобуса напал на кондуктора, сообщает «ПАТП № 2».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел утром 14 сентября. Кондуктор 46-го маршрута попросил одного из пассажиров оплатить проезд. Мужчина, который, по всей видимости, был пьян, отказался платить. Когда кондуктор предложил ему выйти, тот ударил его в лицо, а затем пнул, когда кондуктор упал. Все произошло в салоне автобуса и попало на камеры видеонаблюдения.

В результате нападения у кондуктора разбита губа и выбит зуб. Полицию вызвал водитель автобуса, а пострадавший кондуктор написал заявление.

Пассажиры попытались задержать нападавшего, но он сумел вырваться и скрыться.

«Татар-информ» отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Казани для установления обстоятельств произошедшего.