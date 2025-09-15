В Казани пассажир выбил зуб кондуктору автобуса за требование оплатить проезд

Инцидент произошел утром 14 сентября. Кондуктор 46-го маршрута попросил одного из пассажиров оплатить проезд. Мужчина, который, по всей видимости, был пьян, отказался платить. Когда кондуктор предложил ему выйти, тот ударил его в лицо, а затем пнул, когда кондуктор упал. Все произошло в салоне автобуса и попало на камеры видеонаблюдения.
В результате нападения у кондуктора разбита губа и выбит зуб. Полицию вызвал водитель автобуса, а пострадавший кондуктор написал заявление.
Пассажиры попытались задержать нападавшего, но он сумел вырваться и скрыться.
«Татар-информ» отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Казани для установления обстоятельств произошедшего.