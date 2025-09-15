Жители Белгородской области примут участие в проекте «ТопБЛОГ»

«Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта “ТопБЛОГ”. Вместе с ним начался образовательный трек “Медиакампус”. За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент, получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное — имеет социальное значение», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.