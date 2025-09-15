Жители Белгородской области примут участие в проекте «ТопБЛОГ»

Шесть жителей Белгородской области презентуют свои работы на всероссийском проекте «ТопБЛОГ», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве региона.
Цель «ТопБЛОГа» — находить, обучать и поддерживать авторов, которые создают социальный контент, опираясь на актуальную российскую повестку. Всего в этом году на участие в проекте поступили 202 заявки от жителей Белгородской области.
«Весной 2025 года мы дали старт пятому юбилейному сезону проекта “ТопБЛОГ”. Вместе с ним начался образовательный трек “Медиакампус”. За это время через программу прошли более 24 тысяч начинающих и опытных блогеров: они учились, пробовали, создавали контент, получали оценку и советы экспертов. Сейчас им предстоит следующий шаг: создать медиапроект на тему, которая отражает идеи и стиль их блога, а главное — имеет социальное значение», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
От Белгородской области, в частности, в проекте участвуют популяризатор литературы Валерия Кужельная, педагог и блогер Софья Осетрова, автор страницы о народах и культурном наследии России Оксана Кибалко. Вместе с ними честь региона будут защищать Елена Даричева, Анна Батлук и Светлана Аксёнова.
Финал проекта «ТопБЛОГ» состоится 22−24 октября в образовательном центре «ШУМ» в Калининградской области. Участникам предстоит решить реальные медиакейсы. Кроме того, для них организуют встречи с лидерами индустрии. Затем будут объявлены победители медиапроекта.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.