В кузбасском городе Прокопьевске отремонтируют 3 поликлиники

Ремонтные работы при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проводят в трех поликлиниках в городе Прокопьевске. Об этом сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кемеровской области — Кузбасса.
В частности, специалисты реконструируют амбулаторные отделения Прокопьевской городской больницы. Речь идет о двух взрослых поликлиниках и одной детской. Каждое лечебное учреждение по итогу получит новый современный облик. Преображены будут и фасады, и кабинеты приема. Кроме того, строители обновляют инженерные коммуникации и модернизируют противопожарные системы. Подчеркнем, что медпомощь в этих поликлиниках получают более 45 тысяч человек, а также 3,3 тысячи юных пациентов.
«Обновление Прокопьевской больницы продолжается уже не первый год. В прошлом отремонтировали сразу пять отделений — как в первичном звене, так и в стационаре учреждения», — отметил начальник отдела материально-технического обеспечения регионального минздрава Роман Золотов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.