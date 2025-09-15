В кузбасском городе Прокопьевске отремонтируют 3 поликлиники

В частности, специалисты реконструируют амбулаторные отделения Прокопьевской городской больницы. Речь идет о двух взрослых поликлиниках и одной детской. Каждое лечебное учреждение по итогу получит новый современный облик. Преображены будут и фасады, и кабинеты приема. Кроме того, строители обновляют инженерные коммуникации и модернизируют противопожарные системы. Подчеркнем, что медпомощь в этих поликлиниках получают более 45 тысяч человек, а также 3,3 тысячи юных пациентов.