Ресторатор из Симферополя оформил микрозаем на развитие бизнеса

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым помог начинающему ресторатору из Симферополя оформить микрозаем на развитие бизнеса. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Предприниматель оформил микрозаем по льготной программе «Приоритет» и получил 2,5 млн рублей. Он направил эти средства на приобретение необходимого оборудования, что позволило создать современное заведение, способное конкурировать на рынке крымской столицы.
Программа «Приоритет» нацелена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты, имеющие ключевое значение для развития региона. Всего с начала года республиканский фонд микрофинансирования предпринимательства предоставил предпринимателям более 450 млн рублей по этой программе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.