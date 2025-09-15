Ресторатор из Симферополя оформил микрозаем на развитие бизнеса

Программа «Приоритет» нацелена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты, имеющие ключевое значение для развития региона. Всего с начала года республиканский фонд микрофинансирования предпринимательства предоставил предпринимателям более 450 млн рублей по этой программе.