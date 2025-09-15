На севере Свердловской области начали подключать отопление

В Свердловской области 15 сентября начался отопительный сезон. Центральное отопление запустили в некоторых городах, в числе которых Пелым, Ивдель, Североуральск, Волчанск, Верхотурье, Полевской и Первоуральск. Тепло здесь уже появилось в социальных учреждениях — детских садах, школах и больницах. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
— Подготовка велась с весны: ремонтировались сети, создавались запасы топлива, формировались аварийные бригады. Это позволяет нам быть уверенными в готовности региона к зиме, — отметил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов.
Власти также отмечают, что готовность региона к отопительному сезону сейчас — 95%. К началу октября планируется получить паспорта готовности для 32 тысяч многоквартирных домов.
Напомним, что решение о включении отопления принимается, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает +8°C.