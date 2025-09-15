«Идите делать мороженое!»: омские школьники не сдавшие вторично ОГЭ пойдут в рабочие

Выпускникам 9 классов, которые не сдали ОГЭ в дополнительный период, предложат программы профессионального обучения. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова.
«Ожидается, что с 1 ноября 2025 года по 1 мая 2026 года обучение пройдут более 300 человек. Для них омские колледжи подготовили программы обучения по профессиям: помощника воспитателя, сварщика, слесаря механосборочных работ, продавца продовольственных товаров, аэрографиста, швеи, исполнителя художественно-оформительских работ, специалиста по маникюру, парикмахера, слесаря по ремонту автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования, изготовителя мороженого, мясных полуфабрикатов, а также пекаря», — говорится в сообщении главы омского минобра.
Также чиновница перечислила учебные заведения, которые займутся «перековкой» неудачников: Исилькульский профессионально-педагогический колледж, Москаленский профессиональный техникум, Одесский казачий сельскохозяйственный техникум, Омский многопрофильный техникум, Сибирский профессиональный колледж, Омский технологический колледж, Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта, Омский техникум мясной и молочной промышленности и Омский музыкально-педагогический колледж.