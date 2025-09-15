Ричмонд
Наставник из Смоленска вышел в финал конкурса «Быть, а не казаться!»

Всего для участия в конкурсе поступило более 70 тысяч заявок из всех регионов России.

Руководитель военно-спортивного клуба из Смоленска Артем Бабчиков стал финалистом всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!». Соревнования организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

Всего для участия в конкурсе поступило более 70 тысяч заявок из всех регионов России. Состязание наставников проводится второй год по поручению Президента Владимира Путина.

По итогам всех отборочных туров в финал вышли 500 лучших наставников, в их числе — житель Смоленска Артем Бабчиков. В 2019 году он создал военно-спортивный клуб «Вымпел-Эверест».

«Цель клуба изначально была именно в физическом воспитании молодежи, чтобы детей приучать к спорту, к здоровому образу жизни. У нас в клубе много проектов по разным тематикам: беспилотники, стрельба, киберспорт, лазертаг, тактические действия. Это не только самооборона и физическая подготовка, у нас всестороннее развитие», — поделился он.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.