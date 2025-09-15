Наставник из Смоленска вышел в финал конкурса «Быть, а не казаться!»

«Цель клуба изначально была именно в физическом воспитании молодежи, чтобы детей приучать к спорту, к здоровому образу жизни. У нас в клубе много проектов по разным тематикам: беспилотники, стрельба, киберспорт, лазертаг, тактические действия. Это не только самооборона и физическая подготовка, у нас всестороннее развитие», — поделился он.