В России пройдет новый сезон «Урока цифры» на тему «ИИ-агенты»

«Искусственный интеллект сегодня становится одним из ключевых направлений развития технологий в мире. Решения на основе ИИ активно внедряются и используются в различных отраслях экономики. Первый в новом сезоне “Урок цифры”, подготовленный при участии экспертов Сбера, посвящен интересной и актуальной теме — ИИ-агенты. Школьники смогут узнать, как устроены ИИ-агенты, как применять их на практике, заинтересоваться этой темой и в будущем развивать свои знания и навыки в этом направлении. С помощью подобных уроков происходит вовлечение школьников в повестку цифровых технологий — это важный шаг для формирования квалифицированного кадрового резерва для развития ИТ-отрасли в дальнейшем», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.