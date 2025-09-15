В России пройдет новый сезон «Урока цифры» на тему «ИИ-агенты»

Новый сезон «Урока цифры» стартует с 22 сентября и продлится до 12 октября в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На этот раз он будет посвящен ИИ-программам, способным самостоятельно писать коды и генерировать изображения, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
«Искусственный интеллект сегодня становится одним из ключевых направлений развития технологий в мире. Решения на основе ИИ активно внедряются и используются в различных отраслях экономики. Первый в новом сезоне “Урок цифры”, подготовленный при участии экспертов Сбера, посвящен интересной и актуальной теме — ИИ-агенты. Школьники смогут узнать, как устроены ИИ-агенты, как применять их на практике, заинтересоваться этой темой и в будущем развивать свои знания и навыки в этом направлении. С помощью подобных уроков происходит вовлечение школьников в повестку цифровых технологий — это важный шаг для формирования квалифицированного кадрового резерва для развития ИТ-отрасли в дальнейшем», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
Урок построен таким образом, чтобы обучение было интересным для детей и подростков любого возраста. Принять в нем участие могут учащиеся 1−11-х классов. Для большего удобства разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в интернет. Урок будет доступен по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.