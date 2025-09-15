Правительство примет решение по самокатам в Казахстане

Сегодня на заседании правительства выступил замминистра МВД Игорь Лепеха, который сообщил, что сейчас проблему на дорогах Казахстана создают электросамокаты.
«Предложения об ужесточении контроля вносились в прошлом году. Ряд из них не нашел поддержки. В связи с этим разработаны новые поправки: запрет на движение электросамокатов по тротуарам, обязательство кикшеринговых компаний, право акиматов принимать правила их эксплуатации», — заявил Лепеха.
Он добавил, что будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в работе автошкол, эксплуатации электросамокатов и транспорта.
Также было предложено прописать обязательства кикшеринговых компаний и права акиматов принимать правила их эксплуатации в городе.
«Это тоже, по нашему мнению, была бы действенная мера: аким мог бы сам решать, на какой улице, в какое время можно ездить, а в какое — запретить, определять таким образом зоны. Но депутаты тогда не поддержали и сейчас мы снова к ней (норме — прим.ред.) возвращаемся», — добавил он.
Между тем, премьер-министр сообщил, что с начала года произошло свыше 360 аварий с участием электросамокатов.
"Неслучайно глава государства обратил внимание на эту серьезную проблему в своем послании. Мировой опыт показывает, что в ряде стран применены меры полного отказа или установления ограничения эксплуатации электросамокатов.
Так, в Париже с сентября 2023 года введен запрет на аренду самокатов. Разрешено использование только личных устройств. С октября прошлого года аналогичный запрет действует в Мадриде. В Великобритании у каждого электросамоката есть госномер, и ездить можно только с водительским удостоверением.
Поручаю МВД ускорить продвижение соответствующих поправок в законодательстве. Уже сегодня мы примем заключение правительства по данному вопросу", — резюмировал Бектенов.