На трассе М-4 в Ростовской области возобновили ремонтные работы

Два участка трассы М-4 «Дон» начали ремонтировать в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 15 сентября сразу в нескольких регионах страны, в том числе, в Ростовской области, начали ремонтные работы на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает ГК «Автодор».

На Дону обновление проведут на двух участках: с 1063 по 1072 км альтернативной трассы М-4 в Аксайском районе и с 877 по 907 км на обходе Тарасовки. В ходе работ должны привести в порядок дорожное покрытие и установить телескопические лотки для водоотведения.

Все задачи планируют завершить до конца 2026 года.

Добавим, кроме Ростовской области, ремонтные работы также пройдут в Краснодарском крае, на границе Кубани и Республики Адыгея, в Тульской и Московской областях.

Напомним, днем 15 сентября в Ростовской области из-за ландшафтного пожара временно перекрыли проезд по трассе Ростов — Азов, с 1 по 17 км автодороги.

