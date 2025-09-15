На трассе М-4 в Ростовской области возобновили ремонтные работы

На Дону обновление проведут на двух участках: с 1063 по 1072 км альтернативной трассы М-4 в Аксайском районе и с 877 по 907 км на обходе Тарасовки. В ходе работ должны привести в порядок дорожное покрытие и установить телескопические лотки для водоотведения.