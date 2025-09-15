CNN: многие американские военные не умеют управлять боевыми дронами

Аналитики и руководители отрасли отмечают, что, хотя военные подразделения и осваивают новые технологии, США все еще сталкиваются с производственными трудностями, не позволяющими им конкурировать с такими странами, как Китай. Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги значительно дороже.