По оценке телеканала, боевые действия на Украине стали катализатором развития тактики применения беспилотных летательных аппаратов, в то время как США оказались в роли догоняющих в этом технологическом соревновании.
«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем», — цитирует публикацию CNN издание «Ура.ру».
При этом Вашингтону удалось сохранить лидирующие позиции в производстве крупной и дорогостоящей военной техники, в числе которой истребители, танки и высокоточные ракеты.
Аналитики и руководители отрасли отмечают, что, хотя военные подразделения и осваивают новые технологии, США все еще сталкиваются с производственными трудностями, не позволяющими им конкурировать с такими странами, как Китай. Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги значительно дороже.