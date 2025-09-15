Ричмонд
CNN: многие американские военные не умеют управлять боевыми дронами

Большинство американских военных не получили необходимую подготовку по использованию беспилотников в бою. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По оценке телеканала, боевые действия на Украине стали катализатором развития тактики применения беспилотных летательных аппаратов, в то время как США оказались в роли догоняющих в этом технологическом соревновании.

«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем», — цитирует публикацию CNN издание «Ура.ру».

При этом Вашингтону удалось сохранить лидирующие позиции в производстве крупной и дорогостоящей военной техники, в числе которой истребители, танки и высокоточные ракеты.

Аналитики и руководители отрасли отмечают, что, хотя военные подразделения и осваивают новые технологии, США все еще сталкиваются с производственными трудностями, не позволяющими им конкурировать с такими странами, как Китай. Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги значительно дороже.