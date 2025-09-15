Борские власти ввели режим повышенной готовности из-за недостроенной школы

Здание, рассчитанное на 1000 мест, строят на улице Луначарского в центре Бора. Причиной режима стало расторжение муниципального контракта с подрядчиком. Согласно постановлению, обстановка признана критической, так как может в дальнейшем нарушить условия жизнедеятельности 50 и более человек.