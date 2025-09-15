Ричмонд
Путин рассказал об основе проекта «Санитарный щит»

Путин: опыт пандемии коронавируса, лег в основу проекта «Санитарный щит».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Опыт Роспотребнадзора, полученный в ходе пандемии коронавируса, лег в основу проекта «Санитарный щит», заявил президент России Владимир Путин.

«Опыт, полученный в тот напряженный период (пандемии коронавируса — ред.), во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого “санитарного щита” нашей страны. Его основная задача — уберечь граждан от новых биологических угроз», — сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора в режиме видеоконференции.