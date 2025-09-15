Путин поблагодарил Роспотребнадзор за ответственное отношение к работе

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил сотрудников Роспотребнадзора за ответственное отношение к работе.
«В любом случае, хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег во всех регионах нашей большой страны за ответственное отношение к своему делу, за эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан», — сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета «О санитарных органах Республики» в 1922 году, который считается днем становления службы.