Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса

Президент РФ Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса, отметив, что слаженные действия его сотрудников в тот период стали важной частью общих усилий в борьбе болезнью.

«Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведёте востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемии. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда чёткие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью», — сказал глава государства в ходе видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.