Путин похвалил работу Роспотребнадзора в пандемию коронавируса

«Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведёте востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемии. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда чёткие, слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью», — сказал глава государства в ходе видеоконференции по вводу в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.