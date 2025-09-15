Ричмонд
В выходные в центре города отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на водопроводных сетях проведут специалисты «Росводоканала Омск» 21 сентября.

Отключение воды запланировано на период с 11:00 до 19:00 по улице Волочаевской.

Под отключение попадут несколько значимых объектов инфраструктуры: шесть жилых домов, детский сад, школа и два административных здания. В зону отключения водоснабжения входят следующие адреса: улица Волочаевская, дома 17ж, 19ж, 17е, 19е, 17д, 19д, 15ж, 17 г, 15б и 15к.5.

Жителей района просят заблаговременно запастись необходимым количеством воды на период проведения ремонтных работ. Специалисты компании приносят извинения за временные неудобства, связанные с отключением водоснабжения, и обещают выполнить все необходимые работы в установленные сроки.