В выходные в центре города отключат холодную воду

Под отключение попадут несколько значимых объектов инфраструктуры: шесть жилых домов, детский сад, школа и два административных здания. В зону отключения водоснабжения входят следующие адреса: улица Волочаевская, дома 17ж, 19ж, 17е, 19е, 17д, 19д, 15ж, 17 г, 15б и 15к.5.