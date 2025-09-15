В России определили лучшего овощевода

«Конкурс “Лучший по профессии” нацелен на повышение в обществе престижа человека труда, который становится основой развития экономики страны. Овощеводство — важнейшая сфера сельского хозяйства, благодаря которой каждый из нас круглогодично имеет возможность купить свежую и экологически чистую продукцию отечественного производства. Развитие отрасли делает особенно актуальной потребность в новых кадрах для реализации амбициозных проектов по созданию и модернизации тепличных хозяйств по всей стране. Согласно данным кадрового прогноза, суммарно в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию более 6,5 тысячи специалистов. Важно, что участники конкурса не только смогли показать свое мастерство, но и обменялись опытом с коллегами и узнали что-то новое о своей профессии», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.