В России определили лучшего овощевода

Первое место в номинации «Овощевод» на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии», организованного при поддержке нацпроекта «Кадры», заняла Екатерина Аввакумова из Чувашии. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
Второе место досталось Алексею Свинцову из Вологодской области. А бронзу завоевал представитель Республики Татарстан Раиль Шакирзянов.
«Конкурс “Лучший по профессии” нацелен на повышение в обществе престижа человека труда, который становится основой развития экономики страны. Овощеводство — важнейшая сфера сельского хозяйства, благодаря которой каждый из нас круглогодично имеет возможность купить свежую и экологически чистую продукцию отечественного производства. Развитие отрасли делает особенно актуальной потребность в новых кадрах для реализации амбициозных проектов по созданию и модернизации тепличных хозяйств по всей стране. Согласно данным кадрового прогноза, суммарно в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию более 6,5 тысячи специалистов. Важно, что участники конкурса не только смогли показать свое мастерство, но и обменялись опытом с коллегами и узнали что-то новое о своей профессии», — рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Федеральный этап проходил в Вологде в течение двух дней. Во время практической части овощеводам нужно было продемонстрировать свои навыки работы с семенами, технической документацией и оборудованием, а также знания технологий и методов выращивания культур. Испытания были подобраны таким образом, чтобы всесторонне оценить компетенции специалистов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.