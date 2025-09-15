Путин назвал систему «Санитарный щит» уникальной

«Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. Что принципиально важно — она продолжает динамично развиваться», — сказал глава государства в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.