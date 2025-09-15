Ричмонд
Путин назвал систему «Санитарный щит» уникальной

Путин заявил об уникальности российской системы «Санитарный щит».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал уникальной российскую систему «Санитарный щит».

«Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, врачам и ученым, в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. Что принципиально важно — она продолжает динамично развиваться», — сказал глава государства в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.

«Санитарный щит» предполагает защиту от завоза в Россию опасных инфекций. В рамках проекта создаются специализированные лаборатории, оборудование и центры для проведения ПЦР. Предполагается усиление и переоснащение санитарно-карантинного контроля на государственной границе и ряд других мер. Главная цель создаваемого санитарного щита — уберечь россиян от возможных в будущем биологических угроз.