Сходы № 1 и № 2 на станции метро «Заречная» открыли после ремонта

Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
Капитальный ремонт объекта метрополитена занял около полугода. На станции «Заречная» заменили павильоны, оформив их в едином стиле, привели в порядок лестницы и площадки.
Кроме того, строители установили систему обогрева, облицевали стены керамогранитом, смонтировали перила и поручни, подключили видеонаблюдение. В ближайшее время на сходах появятся платформы для маломобильных граждан.
Напомним, метростроевцы готовят «подушку» для нижегородского щита «Владимир».