Сходы № 1 и № 2 на станции метро «Заречная» открыли после ремонта

Ремонт сходов № 1 и № 2 на станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде завершился.

Источник: Метро НН

Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».

Капитальный ремонт объекта метрополитена занял около полугода. На станции «Заречная» заменили павильоны, оформив их в едином стиле, привели в порядок лестницы и площадки.

Кроме того, строители установили систему обогрева, облицевали стены керамогранитом, смонтировали перила и поручни, подключили видеонаблюдение. В ближайшее время на сходах появятся платформы для маломобильных граждан.

Напомним, метростроевцы готовят «подушку» для нижегородского щита «Владимир».