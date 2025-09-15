В конкурсе «Это у нас семейное» примут участие почти 200 тысяч семей

«Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса “Это у нас семейное” — самого народного проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей”. За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта “Семья”. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России», — говорится в сообщении.