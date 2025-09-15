Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конкурсе «Это у нас семейное» примут участие почти 200 тысяч семей

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» примут участие 700 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 700 тысяч человек или 196 тысяч семей со всей России примут участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное», который организует президентская платформа «Россия — страна возможностей», сообщили в пресс-службе конкурса.

«Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса “Это у нас семейное” — самого народного проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей”. За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта “Семья”. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России», — говорится в сообщении.

Как заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, конкурс «Это у нас семейное» внесет значительный вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании ребенка.

«Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта “Семья”, снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения», — приводят слова Голиковой в пресс-службе проекта.

Отмечается, что конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. После будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал же состоится летом 2026 года — День семьи, любви и верности.

Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» 27 мая.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше