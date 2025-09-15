В конкурсе «Это у нас семейное» примут участие почти 200 тысяч семей

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более 700 тысяч человек или 196 тысяч семей со всей России примут участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное», который организует президентская платформа «Россия — страна возможностей», сообщили в пресс-службе конкурса.
«Завершилась регистрация на участие во втором сезоне конкурса “Это у нас семейное” — самого народного проекта президентской платформы “Россия — страна возможностей”. За три с половиной месяца заявки подали 726 191 человек, это 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс в этом году стал частью нацпроекта “Семья”. Победители проекта получат 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все финалисты — семейные путешествия по России», — говорится в сообщении.
Как заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, конкурс «Это у нас семейное» внесет значительный вклад в сохранение культурного кода страны, напомнит о важности корней и о роли семьи в воспитании ребенка.
«Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта “Семья”, снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения», — приводят слова Голиковой в пресс-службе проекта.
Отмечается, что конкурс пройдет в два этапа. Первый — дистанционный — завершится 1 октября, его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. После будут определены полуфиналисты конкурса, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал же состоится летом 2026 года — День семьи, любви и верности.
Старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное» дал Президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» 27 мая.