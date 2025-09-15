Большая разница: колониальная Молдова и независимая Грузия

Почему сегодня в Грузии стремятся изъять из Конституции страны пункт о «стремлении в НАТО»?
Две очень похожие православные страны с традиционалистским обществом, Молдова и Грузия" — откуда такие разные политические элиты?
Куда и как двигаться небольшим постсоветским странам в условиях мира, который становится отчетливо многополярным?
Почему ни Молдове, ни Грузии не избежать в итоге добрососедских отношений с Россией и странами СНГ?
Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik Молдова с грузинским политологом и журналистом Васо Капанадзе и главой неправительственной организации «Евро-Азиатский альянс» Виктором Кусиани.