Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая разница: колониальная Молдова и независимая Грузия

Гости студии Sputnik Молдова — грузинские эксперты: политолог и журналист Васо Капанадзе и глава НПО «Евро-Азиатский альянс» Виктор Кусиани.

Источник: Sputnik.md

Почему сегодня в Грузии стремятся изъять из Конституции страны пункт о «стремлении в НАТО»?

Две очень похожие православные страны с традиционалистским обществом, Молдова и Грузия" — откуда такие разные политические элиты?

Куда и как двигаться небольшим постсоветским странам в условиях мира, который становится отчетливо многополярным?

Почему ни Молдове, ни Грузии не избежать в итоге добрососедских отношений с Россией и странами СНГ?

Об этом и многом другом поговорили в студии Sputnik Молдова с грузинским политологом и журналистом Васо Капанадзе и главой неправительственной организации «Евро-Азиатский альянс» Виктором Кусиани.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше