Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, заявила Попова

Попова: Роспотребнадзор видит риски появления инфекций из-за развития биологии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии, заявила глава ведомства Анна Попова.

«До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир, и мы видим новые риски, риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии», — сказала Попова в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора при участии президента РФ Владимира Путина.

Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета «О санитарных органах Республики» в 1922 году, который считается днем становления службы.