Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций, заявила Попова

«До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир, и мы видим новые риски, риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии», — сказала Попова в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора при участии президента РФ Владимира Путина.