«Рвался туда, где сложно, хотелось испытать предел своих возможностей». Лукашенко рассказал о своей службе в погранвойсках

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому изданию «Разведчик» рассказал о своей службе в погранвойсках, сообщает БелТА.
По словам президента, он считал и считает защиту Родины долгом настоящего мужчины.
«Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно», — отметил глава государства и подчеркнул, что в Беларуси вернули престиж военной службы, утраченный в 90-ые, и сейчас молодежь стремиться служить.
Александр Лукашенко отметил, что военная служба закалила его характер. Он с благодарностью вспомнил своих командиров.
«Думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что, как единственный сын у матери и педагог, он в те годы не подлежал призыву, а служить пошел по своему желанию.
«Вдохновился примером двоюродных братьев и выбрал погранвойска. Я, конечно, рвался туда, где сложно. Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя», — подчеркнул белорусский лидер.
Служил Александр Лукашенко в Брестском погранотряде, лучшем в СССР. Вспоминает, что тренировали мощно, потому что на границе не обойтись без хороших физических данных, моральной устойчивости, ответственности.
Александр Лукашенко рассказал о своем послужном списке — инструктор политотдела воинской части Западного пограничного округа, офицер 120-й Рогачевской дивизии. Должность замкомандира роты требовала умения видеть людей, их скрытые резервы, просчитывать их возможности.
Президент Беларуси сказал, что ему довелось поучаствовать в учениях «Запад-1981».
«Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи», — сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, именно служба в армии дала ему понимание, что уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без профессиональной армии.
«Сегодня этот опыт помогает мне как Главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.
