«Рвался туда, где сложно, хотелось испытать предел своих возможностей». Лукашенко рассказал о своей службе в погранвойсках

Лукашенко рассказал о своей службе в погранвойсках.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому изданию «Разведчик» рассказал о своей службе в погранвойсках, сообщает БелТА.

По словам президента, он считал и считает защиту Родины долгом настоящего мужчины.

«Я часто говорю: какой же ты мужик, если не служил. Служить в годы моей юности было почетно», — отметил глава государства и подчеркнул, что в Беларуси вернули престиж военной службы, утраченный в 90-ые, и сейчас молодежь стремиться служить.

Александр Лукашенко отметил, что военная служба закалила его характер. Он с благодарностью вспомнил своих командиров.

«Думаю, что если бы не попал в погранвойска, не был бы тем, кто я есть сегодня», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, как единственный сын у матери и педагог, он в те годы не подлежал призыву, а служить пошел по своему желанию.

«Вдохновился примером двоюродных братьев и выбрал погранвойска. Я, конечно, рвался туда, где сложно. Хотелось испытать предел своих возможностей, проявить себя», — подчеркнул белорусский лидер.

Служил Александр Лукашенко в Брестском погранотряде, лучшем в СССР. Вспоминает, что тренировали мощно, потому что на границе не обойтись без хороших физических данных, моральной устойчивости, ответственности.

Александр Лукашенко рассказал о своем послужном списке — инструктор политотдела воинской части Западного пограничного округа, офицер 120-й Рогачевской дивизии. Должность замкомандира роты требовала умения видеть людей, их скрытые резервы, просчитывать их возможности.

Президент Беларуси сказал, что ему довелось поучаствовать в учениях «Запад-1981».

«Серьезные учения. Когда натовцы их увидели, поняли, что с нами шутки плохи», — сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, именно служба в армии дала ему понимание, что уважающая себя независимая страна не может существовать и развиваться без профессиональной армии.

«Сегодня этот опыт помогает мне как Главнокомандующему эффективно выстраивать и укреплять систему национальной безопасности страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Мы писали, что по информации Минобороны Беларуси 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».

А еще Александр Лукашенко оценил манеру Трампа вести переговоры: «Жестко, без дипломатической шелухи».

