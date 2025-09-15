Автобусный маршрут № 42 временно сократили в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября изменилась схема движения транспорта на улице Ильинской из-за реконструкции трамвайных путей на участке от улицы Маслякова до улицы Добролюбова. В том числе был скорректирован маршрут № 42. В направлении площади Минина и Пожарского автобусы едут по улице Ильинской, Плотничному переулку, улице Сергиевской, Зеленскому съезду и далее по маршруту. В обратном направлении — через Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Нижегородскую, Гоголя, Малую Покровскую, Маслякова и далее по маршруту. Также стало известно, что ремонт трамвайных путей ведется на 14 улицах Нижнего Новгорода.