В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад

«Установлено, что на одном из участков садоводческого товарищества организована нелегальная работа частного детского лагеря и детского сада. Она осуществлялась на коммерческой основе физическим лицом без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности», — говорится в сообщении.