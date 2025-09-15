В Севастополе по суду закрыли нелегальный детский сад

Ранее сообщалось, что в Гагаринском районе Севастополя закрыли частный детский сад и лагерь из-за многочисленных нарушений, прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства при организации детского отдыха.
«Установлено, что на одном из участков садоводческого товарищества организована нелегальная работа частного детского лагеря и детского сада. Она осуществлялась на коммерческой основе физическим лицом без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отсутствие лицензии на ведение образовательной деятельности», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в работе учреждения обнаружен ряд нарушений требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства и законодательства об отдыхе и оздоровлении детей.
Органы прокуратуры направили в суд Севастополя исковое заявление о запрете собственнице учреждения оказывать услуги по присмотру и уходу за детьми, организации детских лагерей, частных детсадов, образовательной и иной деятельности, связанной с детьми, до устранения выявленных нарушений и получения разрешительной документации, сообщили в пресс-службе, отметив, что иск прокурора удовлетворен.
Решение суда не вступило в законную силу.
Глава Крыма Сергей Аксенов в текущем году планирует посетить все школы и дошкольные учреждения республики, чтобы на местах уточнить все потребности образовательных организаций.