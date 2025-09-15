В Омске после капремонта открылась школа № 21

В Омске на Левом берегу после капитального ремонта открылась школа № 21. Результаты труда строителей оценили мэр города Сергей Шелест и депутаты Омского городского совета.
Здание 1978 года постройки было отремонтировано по президентской программе. Подрядчиком стала компания «Омск Сайдинг Инвест». Как рассказал мэр Сергей Шелест, в школе были полностью заменены все коммуникации, включая отопление, водопровод и электросети, отремонтирована крыша, появился современный пищеблок и новые системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
Красивый, современный вид приобрели кабинеты и рекреации, у здания появился яркий фасад, школьный спортзал был оборудован специальным напольным покрытием, удобным для игры в волейбол и баскетбол, на школьном дворе уложен новый фасад.
После завершения ремонта в обновленную школу пришли 750 учеников.