В Омске после капремонта открылась школа № 21

Здание 1978 года постройки было отремонтировано по президентской программе. Подрядчиком стала компания «Омск Сайдинг Инвест». Как рассказал мэр Сергей Шелест, в школе были полностью заменены все коммуникации, включая отопление, водопровод и электросети, отремонтирована крыша, появился современный пищеблок и новые системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.