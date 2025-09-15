Улицу Туркебаева в Алматы перекроют до 20 сентября из-за срочного ремонта

Первоначально перекрытие дороги планировалось только по выходным дням, чтобы снизить нагрузку на дорожное движение и создать максимально комфортные условия для жителей и водителей. Однако в акимат обратились жители, которые ожидают подключения к системе водоотведения, с просьбой ускорить процесс.