Языковой омбудсмен Украины: Киев остался русифицированным городом

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская назвала сохранение русификации в Киеве серьезной проблемой, сообщают «Ведомости» со ссылкой на издание «Главком».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», — указала Ивановская. Как полагает омбудсмен, подобные действия объясняются демонстративным стремлением подростков действовать вопреки, в частности, указаниям педагогов.

Например, дочь Ивановской, как рассказала омбудсмен, общается в соцсетях исключительно на русском языке, объясняя это тем, что на украинском ее попросту никто не будет читать, так как все «они все — русскоязычные».

Ранее Ивановская предупредила таксистов о штрафах за русскую речь при общении с клиентами. Омбудсмен указала, что на Украине по-прежнему действует закон об обязательном использовании украинского языка в сфере услуг. Одновременно она уведомила о том, что уже готовится обращение в адрес правоохранительных органов с требованием задействовать свои полномочия для «необходимости применения надлежащих мер».