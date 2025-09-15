Языковой омбудсмен Украины: Киев остался русифицированным городом

«Среда подростков сплошь и рядом говорит по-русски, не демонстрируя той языковой устойчивости, которую им прививали, скажем, в начальной школе или дома», — указала Ивановская. Как полагает омбудсмен, подобные действия объясняются демонстративным стремлением подростков действовать вопреки, в частности, указаниям педагогов.
Например, дочь Ивановской, как рассказала омбудсмен, общается в соцсетях исключительно на русском языке, объясняя это тем, что на украинском ее попросту никто не будет читать, так как все «они все — русскоязычные».
Ранее Ивановская предупредила таксистов о штрафах за русскую речь при общении с клиентами. Омбудсмен указала, что на Украине по-прежнему действует закон об обязательном использовании украинского языка в сфере услуг. Одновременно она уведомила о том, что уже готовится обращение в адрес правоохранительных органов с требованием задействовать свои полномочия для «необходимости применения надлежащих мер».