Языковой омбудсмен Украины: Киев остался русифицированным городом

Ранее Ивановская предупредила таксистов о штрафах за русскую речь при общении с клиентами. Омбудсмен указала, что на Украине по-прежнему действует закон об обязательном использовании украинского языка в сфере услуг. Одновременно она уведомила о том, что уже готовится обращение в адрес правоохранительных органов с требованием задействовать свои полномочия для «необходимости применения надлежащих мер».