В Иркутской области продолжаются медосмотры и диспансеризация жителей

В Иркутской области продолжаются профилактические медосмотры и диспансеризация жителей. Их проводят в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
К началу сентября 2025 года медицинские работники провели обследования более чем 577 тысячам человек. У 500 пациентов выявили рак, 1095 случаев заболевания сахарным диабетом, 7355 — болезни кровообращения. Также жители жаловались на проблемы с дыханием и пищеварением. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Мы не только выявляем заболевания на ранних стадиях, но и помогаем жителям региона придерживаться здорового образа жизни, — подчеркнул министр здравоохранения Приангарья Андрей Модестов.
Своевременное обнаружение этих заболеваний открывает путь к лечению, что повышает шансы пациентов на выздоровление. По проекту «Продолжительная и активная жизнь» планируется к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет.