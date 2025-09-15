В Иркутской области продолжаются медосмотры и диспансеризация жителей

К началу сентября 2025 года медицинские работники провели обследования более чем 577 тысячам человек. У 500 пациентов выявили рак, 1095 случаев заболевания сахарным диабетом, 7355 — болезни кровообращения. Также жители жаловались на проблемы с дыханием и пищеварением. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.