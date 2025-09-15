Заморозки до −1°C обрушатся на три области Казахстана во вторник

В Казахстане в предстоящий вторник, 16 сентября 2025 года, ожидаются заморозки, дожди с грозами, местами сильные, а также возможен град и туман. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.