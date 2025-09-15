Заморозки до −1°C обрушатся на три области Казахстана во вторник

Согласно прогнозу, ночью ожидаются заморозки:
- до −2°C — на востоке, в центре области Абай, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области,
- до −1°C на поверхности почвы — на северо-востоке Акмолинской области.
Атмосферные фронтальные разделы окажут влияние на северные, северо-западные, южные, юго-восточные и центральные регионы Казахстана — пройдут дожди с грозами, возможен град, ночью в Карагандинской и днем в Жамбылской областях прогнозируются сильные дожди.
На остальной территории Казахстана ожидается погода без осадков под влиянием отрога северо-западного антициклона.
По всей республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром возможны туманы.
Вместе с тем в ряде регионов ожидается:
- высокая пожарная опасность — на севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматы, на востоке Западно-Казахстанской, на западе, в центре Актюбинской, на юго-востоке Мангистауской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность — в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Жамбылской областях, области Жетысу, на юге области Улытау, на северо-западе, юге Мангистауской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей.