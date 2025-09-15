В России выбрали лучшую швею

Победительницей федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея» стала Надежда Степанова из Нижегородской области. Мероприятие провели при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
Второе место заняла Елена Кузеванова из Свердловской области, а третье — Екатерина Петрова из Чувашии. Участники соревновались в течение двух дней в Нижнем Новгороде. За главный приз в 1 млн рублей и звание лучшей в своем деле боролись 19 швей из разных регионов страны: от Крыма до Татарстана.
«В этом году мы впервые проводим всероссийский конкурс “Лучший по профессии” в новом формате. Число номинаций выросло до 20, и все эти профессии наиболее востребованы на рынке труда. Ярким примером является легкая промышленность. Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая кадровая потребность среди швей составит порядка 249 тысяч человек, а замещающая потребность, связанная с ростом производства, развитием отрасли и расширением предприятий, а также с выбытием на пенсию — около 87 тысяч. Конкурс становится основой для профессионального развития специалистов по всей стране, стимулируя интерес молодежи к рабочим профессиям и формируя новое поколение высококлассных профессионалов. Участницы сегодняшнего федерального этапа на деле показали, что не просто блестяще знают свою профессию, но и постоянно осваивают современные технологии и совершенствуют свою квалификацию», — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Во время практической части участницы должны были обработать несколько вариантов карманов для одежды и настрочить их на деталь. Испытания проводились на время, при этом необходимо было соблюдать последовательность действий и технологические режимы пошива, такие как частота стежков, параметры швов и их качество, равномерное натяжение нитей и ряд других.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.