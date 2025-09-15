В России выбрали лучшую швею

«В этом году мы впервые проводим всероссийский конкурс “Лучший по профессии” в новом формате. Число номинаций выросло до 20, и все эти профессии наиболее востребованы на рынке труда. Ярким примером является легкая промышленность. Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая кадровая потребность среди швей составит порядка 249 тысяч человек, а замещающая потребность, связанная с ростом производства, развитием отрасли и расширением предприятий, а также с выбытием на пенсию — около 87 тысяч. Конкурс становится основой для профессионального развития специалистов по всей стране, стимулируя интерес молодежи к рабочим профессиям и формируя новое поколение высококлассных профессионалов. Участницы сегодняшнего федерального этапа на деле показали, что не просто блестяще знают свою профессию, но и постоянно осваивают современные технологии и совершенствуют свою квалификацию», — рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.