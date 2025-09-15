В Инжeнeрной школe Астрахани провeли урок по сохранeнию природы

Сотрудники службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области провели занятие в Инженерной школе, расположенной в Астрахани. Они рассказали учащимся об экологических инициативах, которые реализуются по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в службе природопользования региона.
На занятии ученики четвертого класса узнали о мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды, которые регулярно проводятся в Астраханской области. Сотрудники службы подчеркнули важность участия каждого человека в сохранении природы родного края, подчеркнув значимость таких акций, как «Выбираю чистый воздух», «Бумбатл», «Вода России» и «Сохраним лес».
Вторая часть урока была посвящена истории взаимодействия человека и животного мира в тяжелые военные времена. Детям показали фотографии животных, служивших верными помощниками солдатам на фронте, и рассказали об их подвигах. Также школьники приняли участие в интерактивной викторине, посвященной редким видам животных, занесенных в Красную книгу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.