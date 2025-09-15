В Омской области простятся с героически погибшем на СВО земляком

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 20 августа 2024 года, при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Пантин Иван Анатольевич, 30.03.1981 года рождения, уроженец деревни Кондрашино. Иван навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе ведомства.