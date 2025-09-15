В Омской области простятся с героически погибшем на СВО земляком

Про героически погибшего на СВО жителя Знаменского района сообщила сегодня, 15 сентября, местная администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». Прощание с Иваном Пантиным пройдет 16 сентября в селе Семеновка.
«С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 20 августа 2024 года, при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Пантин Иван Анатольевич, 30.03.1981 года рождения, уроженец деревни Кондрашино. Иван навсегда останется в нашей памяти, как человек долга, истинный патриот Родины», — говорится в некрологе ведомства.
Также администрация сообщает, что прощание с погибшим воином состоится 16 сентября в селе Семеновка у мемориала «Памятник воинам—землякам». Начало митинга в 11.30 часов.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Пантина.