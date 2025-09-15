Тюменская область получит субсидию на расселение аварийного жилья

Субсидию из федерального бюджета на переселение людей из аварийного жилья выделят Тюменской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в главном управлении строительства региона.
Согласно одобренной заявки, в следующем году на территории области планируют расселить 2,53 тыс. кв. м аварийного жилья. Это четыре дома, расположенные в Тобольске и Тюменском муниципальном районе.
В общей сложности будет расселено 60 квартир, благодаря чему свои жилищные условия улучшат 159 человек. На эти цели региону направят 82 млн рублей из федерального Фонда развития территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.