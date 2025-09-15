Пожилым жителям Волгоградской области помогут открыть собственный бизнес

Программа для людей старшего возраста «Серебряный старт», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», пройдет 8−17 октября в Волгоградской области. Об этом сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
«Серебряный старт» — это проект для людей старше 60 лет, которые хотят начать свое дело. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте.
Обучение будет проходить на базе регионального центра «Мой бизнес». Участникам расскажут об основах предпринимательства, цифровой грамотности, финансовой безопасности. Тренеры центра проконсультируют по вопросам развития бизнес-идей. Автор лучшего проекта получит грант в размере 150 тыс. рублей на старт своего дела.
«Мы рады, что Волгоградская область вошла в число пилотных регионов. Проект “Серебряный старт” станет важным шагом для активных представителей старшего поколения. Наш опыт проведения мастер-классов показал высокий интерес к предпринимательству среди слушателей этой возрастной категории», — отметила руководитель регионального центра инноваций социальной сферы Алина Панфилова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.