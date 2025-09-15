Педагог из донского Зернограда прошла в финал конкурса «ИнваПрофи»

Учитель-логопед донской Зерноградской специальной школы-интерната Анастасия Лола стала финалисткой Всероссийского конкурса «ИнваПрофи», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Педагог будет представлять регион в номинации «Социально-педагогические и социально-психологические практики в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ (общее образование)». Она вошла в пятерку участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по России в своей категории.
«Наш педагог продемонстрировала глубокие знания нормативно-правовой базы, психолого-педагогических основ коррекционной работы и современных тенденций в логопедии на региональном этапе конкурса и теперь представит регион на федеральном уровне», — сказала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Федеральный этап конкурса состоит из двух частей. Заочный тур уже прошел. 22−24 октября Анастасии предстоит участвовать в конкурсных испытаниях «Профессиональное эссе» и «Профессиональная практика» в Москве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.