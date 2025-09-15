Путин призвал свести к минимуму риски опасных инфекций в России

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в России, от этого напрямую зависит безопасность страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства», — сказал Путин в ходе ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора.
Президент России Владимир Путин в понедельник по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах.
Мероприятие приурочено ко Дню работников санитарно-эпидемиологической службы. Работники санитарно-эпидемиологической службы России отмечают профессиональный праздник ежегодно 15 сентября, начиная с 2022 года. Дата приурочена к подписанию в РСФСР декрета «О санитарных органах Республики» в 1922 году, который считается днем становления службы.