Более 1300 беспилотников заметили над Башкирией

В небе над Башкирией заметили более 1300 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с начала 2025 года жители республики сообщили о более чем 1300 случаях наблюдения беспилотных летательных аппаратов. Государственный комитет региона по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные авиационных служб сообщил, что большинство полетов были запланированными и законными.

В Госкомитете отмечают, что бдительность граждан остается важной составляющей общей безопасности. Специалисты напоминают алгоритм действий при обнаружении беспилотника: необходимо немедленно звонить по единому номеру 112 и четко сообщить оператору адрес места наблюдения, направление полета дрона, а также свои фамилию, имя и отчество.

Каждое такое обращение фиксируется и передается в соответствующие службы для оперативного реагирования. Госкомитет по ЧС призывает жителей республики сохранять бдительность и оперативно сообщать о любых подозрительных случаях полетов беспилотных аппаратов.

