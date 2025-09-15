Более 1300 беспилотников заметили над Башкирией

В Башкирии с начала 2025 года жители республики сообщили о более чем 1300 случаях наблюдения беспилотных летательных аппаратов. Государственный комитет региона по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные авиационных служб сообщил, что большинство полетов были запланированными и законными.
В Госкомитете отмечают, что бдительность граждан остается важной составляющей общей безопасности. Специалисты напоминают алгоритм действий при обнаружении беспилотника: необходимо немедленно звонить по единому номеру 112 и четко сообщить оператору адрес места наблюдения, направление полета дрона, а также свои фамилию, имя и отчество.
Каждое такое обращение фиксируется и передается в соответствующие службы для оперативного реагирования. Госкомитет по ЧС призывает жителей республики сохранять бдительность и оперативно сообщать о любых подозрительных случаях полетов беспилотных аппаратов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.