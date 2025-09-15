В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон

Сегодня, 15 сентября, в районах Омской области начался запуск тепла. Как сообщил в своем телеграм-канале региональный министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, первыми батареи потеплели в Нижнеомском районе.
Первыми к теплу, как обычно, подключают объекты социальной сферы, затем отопительный сезон начнется и в жилых домах.
По словам Шнипко, на следующей неделе отопительный сезон начнется в еще двух районах Омской области — Любинском и Горьковском.
Дата начала отопительного сезона в Омске пока не названа, она будет зависеть от среднесуточной температуры. В прошлом году тепло в Омске начали давать 22 сентября.