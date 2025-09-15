Как правильно хранить яйца, чтобы они оставались свежими: температура, сроки и условия хранения

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов нашего рациона. Часто их покупают с запасом на несколько дней, однако не все хранят яйца правильно, с соблюдением необходимых условий. Какой срок годности у этого продукта, какая температура хранения оптимальна и как избежать быстрой порчи сырых и вареных куриных яиц — в материале «Газеты.Ru».
Срок хранения куриных яиц.
Срок годности яиц зависит от температуры и условий хранения. Согласно" 31654–2012" «Яйца куриные пищевые. Технические условия», при температуре ~от 0 до +20°С~ и относительной влажности воздуха 85−88%:
* столовые яйца хранятся не более 25 суток;
Таким образом, предельный срок хранения свежих яиц в холодильнике или прохладном месте не должен превышать 25 дней.
Если яйца хранятся при температуре выше +20°С, то риск их порчи возрастает. Протухнуть они могут буквально за сутки. Это касается как сырых куриных яиц, так и вареных.
Как правильно хранить куриные яйца.
Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения, врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен, важно соблюдать правила хранения куриных яиц, чтобы продукт был годен к употреблению.
Несмотря на то, что по ГОСТу температура хранения яиц варьируется от 0 до +20°С, держать их лучше не в прохладном месте, например, на балконе, а в холодильнике.
По словам специалиста, чтобы срок годности оставался максимальным, яйца лучше оставить в заводской упаковке или в закрытом контейнере.
Упаковка защищает куриные яйца от:
* потери влаги через поры в скорлупе: без упаковки они усыхают быстрее;
«Не советую мыть яйца перед хранением. Скорлупа имеет природную защитную кутикулу, которая предохраняет от проникновения бактерий внутрь продукта. Мытье разрушает этот барьер. Мойте яйца непосредственно перед приготовлением», — порекомендовала Зарема Тен.
Важно проверять целостность скорлупы. Если яйцо треснуло, срок его годности значительно снижается.
Врач также рекомендует соблюдать следующие правила:
* Сырые белки и желтки, извлеченные из скорлупы, необходимо использовать в течение 2−4 дней.
Где следует хранить яйца в холодильнике.
Сегодня все холодильники оборудованы удобными лотками для хранения яиц. Однако, по словам Заремы Тен, это не лучшее место для долгой жизни продукта.
«Не храните яйца на дверце, несмотря на специальный лоток. Дверца — самое теплое место, где температура постоянно колеблется из-за открывания. ~Лучшее место — на средней полке, ближе к задней стенке~», — пояснила специалист.
Выкладывая яйца в холодильник, размещайте их острым концом вниз. Так желток останется в центре и не будет соприкасаться с воздушной камерой у тупого конца, что немного продлит свежесть.
Также терапевт не советует хранить яйца рядом с сильно пахнущими продуктами — рыбой, копченостями, специями, а также с сырым мясом во избежание перекрестного загрязнения.
Многих интересует, можно ли замораживать яйца?
Биохимик, нутрициолог Анна Дивинская рассказала «Газете.Ru», что ~цельные яйца в скорлупе замораживать нельзя~: при резком перепаде температуры скорлупа треснет.
Как понять, что яйцо испортилось.
Куриные яйца — скоропортящийся и коварный продукт. Зачастую хозяйки узнают о том, что яйцо несвежее, только после того, как разбили его и дурно пахнущее содержимое уже попало в перемолотый фарш или смесь для теста. Употребление в пищу испорченных яиц может грозить пищевым отравлением или заражением сальмонеллезом.
По словам Анны Дивинской, несвежее яйцо можно определить несколькими способами:
* Опустите яйцо в воду: свежее утонет, испорченное всплывет из-за увеличения воздушной камеры.
«Чтобы подстраховать себя от неприятных сюрпризов во время приготовления пищи, ведите учет сроков годности яиц, подписывая дату покупки на упаковке, если она не написана или плохо читается. Используйте принцип — сначала в дело идут более старые яйца, которые лежат в вашем холодильнике, затем более свежие. Регулярно проверяйте температуру холодильника термометром: отклонения от нормы значительно сокращают срок хранения продуктов», — порекомендовала Анна Дивинская.
Нутрициолог советует: при малейших сомнениях в свежести продукта лучше его утилизировать.