Как правильно хранить яйца, чтобы они оставались свежими: температура, сроки и условия хранения

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов нашего рациона. Часто их покупают с запасом на несколько дней, однако не все хранят яйца правильно, с соблюдением необходимых условий. Какой срок годности у этого продукта, какая температура хранения оптимальна и как избежать быстрой порчи сырых и вареных куриных яиц — в материале «Газеты.Ru».