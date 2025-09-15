Путин открыл новые объекты «санитарного щита» России

«Мы сейчас открыли в целом ряде российских регионов, в том числе в Донбассе, новые корпуса, лаборатории, научные центры Роспотребнадзора. И я хочу пожелать всем сотрудникам этих учреждений, да и всей системе Роспотребнадзора успешной работы на благо России и наших граждан. Еще раз поздравляю вас всех с праздником! И вам, конечно, — так же, как и всем гражданам, — здоровья, благополучия, всего самого доброго», — сказал глава государства. Мероприятие прошло в День работников санитарно-эпидемиологической службы.